Mattarella, Canada grande esempio di accoglienza

(ANSA) - MONTREAL, 29 GIU - In Canada "vivono insieme in maniera costruttiva" persone provenienti da tanti Paesi "come una unica comunità. Si tratta di un grande esempio nel mondo per capire il valore dell'accoglienza". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella incontrando a Montreal rappresentanti della comunità italiana in Canada. "In tanti sono arrivati e in tanti continuano ad arrivare e sono tutti accolti con grande generosità", ha aggiunto Mattarella in un breve discorso.