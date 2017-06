Ovazione Cisl a Prodi. Ex premier, serve rinascita politica

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Ovazione per Romano Prodi da parte dei delegati Cisl a congresso. L'ex premier ha poi preso la parola dal palco, parlando di Europa e lavoro, ma anche della necessità della politica. "Contro la disuguaglianza nel lavoro serve la necessità della rinascita della politica: il poco lavoro che c'è va distribuito secondo un assetto complesso. E bisogna parlare di cose scomode. Sento parlare di aliquota unica. Allora abbiamo perduto l'anima. Facciamo pagare il 45% a chi paga 20mila euro come a chi guadagna 20 milioni. Dove andiamo a finire?". "Il sindacato - ha detto alla platea cislina - sia protagonista della lotta per l'equità: senza il sindacato la centralità del mondo del lavoro non esiste". Infine l'Ue e l'euro: "Quando predico sull'Europa, perché ormai il mio ruolo è quello del predicatore, parlo ai giovani dell'importanza dell'Europa... Noi senza l'Europa non saremmo niente", ha affermato, per poi aggiungere: "L'Euro è l'unico strumento che abbiamo in mano, per costruire il nostro futuro".