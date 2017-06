Strage Viareggio: fischi treni in transito per ricordare

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 GIU - Nell'ottavo anniversario del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a Viareggio da stamani i treni in transito nella stazione hanno fischiato, come espressione di ricordo e cordoglio, e lo faranno fino a stasera, quando verranno letti i nomi delle 32 vittime innocenti, nel piazzale di largo Risorgimento al termine del corteo per le vie della città, che partirà alle 21 da via Ponchielli. Ogni 29 giugno è così per mantenere vivo il ricordo di quella notte. (ANSA).