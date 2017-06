(ANSA) - UDINE, 29 GIU - "Fare un G7 Università in Italia ha il significato di valorizzare quello che qui viene fatto e che è stato fatto nei due anni precedenti, di puntare come Paese sul valore dell'università per l'insieme del sistema Italia". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione, università e ricerca, Valeria Fedeli, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia inaugurale del G7 Università, oggi a Udine. "Il fatto che si lavori in una dimensione da G7 - ha aggiunto Fedeli - significa che il resto del mondo deve puntare sulla qualità e sulla possibilità di far partecipare all'università il numero maggiore di ragazzi e di ragazze. Si punta davvero a realizzare - ha concluso - il quarto goal dell'Agenda 2030 dell'Onu".