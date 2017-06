(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Fumata nera per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune. Il vicepresidente Simone Baldelli ha comunicato che non è stato raggiunto il numero legale. Servirà una nuova votazione, già prevista per il prossimo 20 luglio. Il quorum per far scattare l'elezione resta quello dei 3/5.