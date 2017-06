(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il responsabile di questa situazione è uno solo: Matteo Renzi". Con queste parole, in un post su facebook, Beppe Grillo introduce un post pubblicato sul blog a firma del M5S Europa. "Renzi è politicamente responsabile del disastro immigrazione. Con il suo governo è entrata in vigore l'operazione Triton che autorizza le navi di 15 Stati europei a pattugliare il Mar Mediterraneo. Queste navi portano i migranti solo in Italia", si legge nel post che parla di "accordo suicida".