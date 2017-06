(ANSA) - COPENHAGEN, 29 GIU - L'avvocato di Anders Breivik, autore della strage di Utoya, in Norvegia, con 77 morti, ha presentato appello alla Corte europea dei Diritti umani contro le condizioni di detenzione a cui è sottoposto il suo assistito. Il legale Oeystein Storrvik ha precisato che il suo cliente - che deve scontare una pena di 21 anni di reclusione per la strage - "continua a rimanere in prigione in stato di isolamento, senza contatti con altre persone". Lo scorso 8 luglio la Corte suprema norvegese aveva sentenziato che le autorità norvegesi non avevano violato i diritti umani di Breivik sottoponendolo ad un regime di isolamento. Breivik ha recentemente cambiato nome e ora si fa chiamare Fjotolf Hansen.