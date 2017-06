Germania a Erdogan, niente comizio

(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - La Germania non concederà al presidente turco Erdogan la possibilità di tenere un comizio alla comunità turca sul territorio nazionale a margine del G20 ad Amburgo il 7-8 luglio. "Erdogan è un ospite importante del G20 e sarà ricevuto con tutti gli onori, ma crediamo che tutto quello che accadrà fuori da questo contesto adesso è del tutto inopportuno", ha sottolineato il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel. Al momento "non c'è nel programma ufficiale" del presidente turco Recep Tayyp Erdogan alcun raduno con la comunità turca in Germania a margine del G20 del 7-8 luglio ad Amburgo. Lo fa sapere l'ufficio di Erdogan, citato da Hurriyet, precisando che eventuali incontri sono stati richiesti dalla comunità turca in Germania e non direttamente dalla presidenza di Ankara. Un eventuale comizio di Erdogan si delinea come problematico, nel quadro dei rapporti molto tesi fra Ankara e Berlino.