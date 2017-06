Trump attacca coppia conduttori di noto programma tv

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GIU - Donald Trump su Twitter sferra un attacco ad una nota coppia di 'mezzibusti' della tv americana, Mika Brzezinski e Joe Scarborough, che conducono il popolare programma 'Morning Joe' su Msnbc, con commenti apparentemente in risposta a critiche espresse dai due giornalisti nei suoi confronti. Trump parla dei due come "matta" e "psicopatico" facendo poi riferimento in particolare al quoziente di intelligenza e all'aspetto fisico della conduttrice. "Ho sentito che @Morning Joe con i suoi bassi ascolti parla male di me (non lo guardo più). Allora come mai matta Mika con basso Q.I., insieme con psycho Joe, vennero a Mar-a-Lago per tre sere di seguito attorno a Capodanno e insistettero per unirsi a me. Lei sanguinava tremendamente in seguito ad un lifting del viso. Dissi di no!", si legge nei tweet. Intervistata su Fox News la vice portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha detto: il presidente Usa "risponde al fuoco con il fuoco".