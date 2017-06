Cinema: Laura Milani nuovo presidente Museo Nazionale Torino

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Laura Milani è il nuovo presidente del Museo del Cinema di Torino. Sostituisce Paolo Damilano che resta presidente di Film Commission Torino Piemonte. L'ha nominata all'unanimità il Collegio dei soci fondatori in cui siedono rappresentanti di Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Associazione Museo Nazionale del Cinema. "Rappresentare uno degli emblemi della propria Città è un compito importante che non sempre nella nostra vita veniamo chiamati a svolgere", ha commentato Laura Milani, già presidente di Contamporary Design Torino e direttrice dello Iaad. "La messa in sicurezza dei conti e la definizione di un monitoraggio efficace sono una priorità, ma il mio non sarà un mandato tecnico - aggiunge - l'obiettivo è più ambizioso, mettere a disposizione un'esperienza di managerialità creativa che intreccia contributi provenienti da ambiti attigui protagonisti della contemporaneità e del futuro".(ANSA).