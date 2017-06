Musica: a Bologna torna Ancora Festival per Fontanelli

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - Torna domenica 2 luglio, al Covo di Bologna, la quarta edizione dell'Ancora Festival, la manifestazione dedicata alla memoria di Enrico Fontanelli della band reggiana Offlaga Disco Pax. Il Festival è il momento in cui si ritrovano insieme la famiglia, gli amici, i compagni di avventure e tutti coloro che hanno condiviso un pezzo di vita con lui. Sul palco, Wow, Altro e Paolo Benvegnù oltre ai compagni Daniele Carretti e Max Collini che chiuderanno la serata assieme agli altri amici musicisti presenti riproponendo, come da tradizione, alcuni brani degli Offlaga Disco Pax. Ad arricchire la serata, le selezioni musicali di Giorgio Pilon/Selfimperfectionist (Torino), che curerà il djset finale. Nell'ambito dell'Ancora Festival, verrà allestita la mostra fotografica 'Offlagadiscopax' di Fabrizio Fontanelli dedicata alla storia del gruppo curata da Simona Borrillo. L'ingresso, a offerta libera, sarà interamente devoluto, come ogni anno, al reparto di oncologia dell'Ospedale di Reggio Emilia. (ANSA).