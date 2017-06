Migranti: Di Maio, o Ue risponde o lo farà M5S a governo

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Nelle ultime 48 ore circa 12 mila migranti sono approdati sulle nostre coste. Da quando è partita l'operazione Triton sono sbarcati ben 413.000 migranti. In un rapporto Ocse si evince che solo il 29% dei migranti sbarcati in Italia è passato dagli hotspot dell'Ue. A una domanda di un giornalista sulla situazione di emergenza nel nostro Paese, il commissario Ue agli Affari Interni, Dimítris Avramópoulos, ha detto che "l'Italia merita il nostro sostegno e la nostra comprensione. Quando afferma che la situazione non è più sostenibile l'Italia ha ragione". Ecco, abbiamo ragione. La ragione dei fessi, come si dice dalle mie parti". Lo scrive, in un post su facebook, il vice presidente della Camera (M5S) Luigi Di Maio. "La misura è colma. O l'Ue risponde e lo fa concretamente, oppure risponderemo noi una volta al governo. Chiudere la rotta mediterranea stringendo accordi bilaterali con i Paesi di transito oggi è una priorità assoluta. Cosi' come lo sono i ricollocamenti. Senza se e senza ma", attacca.