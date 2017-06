Musica: da Beethoven a Glanert, ecco Concerti Regio Torino

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Un viaggio da Beethoven a Glanert, passando per 13 concerti, grandi direttori e solisti internazionali. E' la stagione dei concerti 2017-2018 del Teatro Regio di Torino, che affianca e completa la Stagione d'Opera. Concerti, sinfonie, musica da film, Lieder, poemi sinfonici, un oratorio, una prima italiana: il Concerto doppio per due pianoforti e orchestra di Detlev Glanert e il nuovo spettacolo di Marco Paolini e Mario Brunello, #Antropocene. Una Stagione prestigiosa, intorno a tre progetti tematici: Franz Schubert, Richard Strauss e Gustav Mahler, sviluppata con l'Orchestra e il Coro del Teatro e la Filarmonica Teatro Regio Torino. Apre il cartellone il 21 ottobre Gianandrea Noseda, sul podio dell'Orchestra del Regio con la Sinfonia n.9 in re maggiore di Mahler, partitura imponente e di forte impatto emozionale. Il concerto seguente, il 13 novembre, vedrà sul palco la Filarmonica con musiche di compositori americani quali Gershwin, Copland, Bernstein.(ANSA).