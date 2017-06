Hong Kong: rilasciati attivisti arrestati mercoledì

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Sono stati rilasciati gli attivisti arrestati mercoledì a Hong Kong per le proteste legate al 20mo anniversario della consegna a Pechino dell'ex colonia britannica: lo riporta la Bbc online. Mercoledì un gruppo di attivisti inclusi il leader studentesco Joshua Wong e il parlamentare Nathan Law si erano arrampicati sulla statua di Bauhinia, simbolo della città, per chiedere maggiore libertà politica e protestare contro quella che viene percepita come una crescente influenza di Pechino. La polizia aveva arrestato 26 persone e secondo l'account Twitter del partito Demosisto, fondato da Wong e Law, tutti i suoi membri che erano stati arrestati sono stati rilasciati.