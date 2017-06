(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - L'ultima ondata di maltempo ha portato la neve sulle montagne dell'Alto Adige. A Passo dello Stelvio si registrano questa mattina 20 centimetri di neve, al rifugio Bicchiere in Val Ridanna invece 15. Nelle scorse ore i fiocchi in molte zone dell'Alto Adige sono caduti fino a 2000 metri di quota. Questo giugno entrerà nella storia come uno dei più caldi dall'inizio delle registrazioni, afferma il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, ma questa mattina a Bolzano la temperatura era piuttosto fresca, con la minima di 14 gradi.