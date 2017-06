(ANSA) - BERLINO, 30 GIU - "Per me il matrimonio è fondamentalmente un'unione fra uomo e donna, e per questo ho votato contro". Lo ha detto Angela Merkel, dopo il voto in Bundestag, che ha portato all'approvazione della completa parificazione del matrimonio gay. "È stato un dibattito lungo intenso ed emotivo, e spero ci sia rispetto per entrambe le parti", ha aggiunto.