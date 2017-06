Migranti: in arrivo a Brindisi nave con 400 persone

(ANSA) - BRINDISI, 30 GIU - Una nave con a bordo 402 migranti salvati nel canale di Sicilia attraccherà questa mattina al porto di Brindisi, alla banchina di Sant'Apollinare. A bordo della nave, a quanto risulta, ci sono 327 maschi, 69 donne di cui 5 in stato di gravidanza e 6 minorenni. Sono tutti della zona Sub-sahariana. In 15, a quanto dichiarato alle autorità italiane, hanno ustioni di secondo e terzo grado sul corpo. Una persona è disidratata, mentre diversi altri migranti hanno ustioni minori. Pronta la macchina dell'accoglienza che offrirà le prime cure agli stranieri all'interno dei capannoni ex Montecatini, mentre i poliziotti della questura di Brindisi stanno coordinando le attività di identificazione dei migranti che saranno poi smistati in altre strutture di accoglienza.