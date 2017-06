(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "O abbiamo una legge elettorale che ci obbliga ad accorpamenti o non c'è mica niente da fare" perché "in un Paese frammentato la legge elettorale non è fatta per fotografare un paese, ma per dare un governo stabile". L'ha detto Romano Prodi intervenendo a un appuntamento dell'Acer. "L'ho detto 6mila volte, lo dico 6mila e 1. Il Paese si salva solo se c'è una legge che dà un Governo stabile nel lungo periodo. Poi le liti e i personalismi sono aggravamenti. Ma nel lungo periodo il problema italiano è solo la stabilità dell'autorità", ha aggiunto.