Charlie: Grillo, Europa senz'anima, peggio di Ponzio Pilato

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Neppure Pilato se ne lavò le mani in questo modo. Charlie Gard non è clinicamente morto, i suoi genitori non desiderano che siano spente le macchine che lo tengono in vita, addirittura se ne andranno via! Un viaggio di coraggio e di speranza: una musica che trova orecchie da mercante in questa europetta insipida e senz&rsquoanima". Lo scrive Beppe Grillo in un post sul suo blog dal titolo "Charlie Gard e l'Europa senz'anima". "La corte europea per i diritti dell'uomo ha sentenziato: ciò che hanno deciso i tribunali inglesi riguardo la sospensione dei trattamenti per mantenere in vita il Piccolo Charlie Gard va bene così. Non è entrata nel merito la corte europea. E' incredibile, significa che tutta la UE non ha da dire nulla, in più oppure in meno, riguardo una questione così atrocemente fondamentale", attacca Grillo.