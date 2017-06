(ANSA) - ISTANBUL, 30 GIU - Il giornalista della Bbc Jiyar Gol è stato fermato e interrogato per 5 ore dalla polizia turca al suo arrivo all'aeroporto di Istanbul e in seguito respinto dal Paese. Lo ha fatto sapere lo stesso reporter via Twitter, sostenendo che le ragioni del provvedimento sono le sue notizie pubblicate per la Bbc. Gol è stato fatto imbarcare su un volo per Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, dove si trovava per lavoro e da cui era giunto a Istanbul. Nei mesi scorsi, la Turchia aveva già respinto o espulso diversi giornalisti stranieri, mentre secondo l'Unione dei giornalisti locali almeno 159 reporter sono detenuti nel Paese. Le autorità di Ankara non hanno commentato l'episodio.