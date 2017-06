Londra:municipio suggerì di risparmiare su pannelli Grenfell

(ANSA) - LONDRA, 30 GIU - Il municipio londinese del ricco quartiere di Kensington e Chelsea, dove si trova la Grenfell Tower finita in fiamme, aveva esplicitamente suggerito di risparmiare sui pannelli isolanti applicati all'esterno dell'edificio popolare nel corso della ristrutturazione avvenuta l'anno scorso. Lo rivela il Times, che ha recuperato in una inchiesta giornalistica molti documenti che fanno emergere uno scandalo di proporzioni ancora più ampie di quanto si pensasse. Anche la Bbc sta conducendo in merito molte ricerche ed è arrivata ad affermare sul suo sito che è una pratica diffusa nelle amministrazioni locali quella di fare pressioni affinchè all'insegna del taglio dei costi vengano scelti certi tipi di materiali più economici.