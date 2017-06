Migranti: assessore, Milano al momento ne accoglie 6 mila

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Sono circa 6 mila i migranti accolti a Milano in questo momento. Il dato è stato riferito dall'assessore alle Politiche sociali del Comune, Pierfrancesco Majorino, a margine della giornata di lavoro volontario di alcuni di loro, che questa mattina hanno pulito la zona del naviglio della Martesana. "Si tratta di un numero di migranti che la città non ha mai raggiunto - ha sottolineato Majorino - e sono così suddivisi: 3.700 sono richiedenti asilo e profughi, oltre 700 sono minori non accompagnati". Il restante numero è composto da cittadini stranieri senzatetto che prima erano inseriti in percorsi di accoglienza che si sono esauriti. Si tratta di migranti a cui non hanno riconosciuto lo status di rifugiato, oppure che se lo sono visto riconoscere ma non sono riusciti ad ottenere un posto nel progetto nazionale di protezione, o ancora di migranti che provengono da altre città. Sono inseriti nel programma di intervento per i senzatetto della città.