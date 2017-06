Donne sfregiate, Regione Liguria pagherà chirurgia estetica

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato una mozione per "riconoscere le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica alle vittime di lesioni personali volontarie" dopo i numerosi casi di donne sfregiate con l'acido. Un documento presentato dalla Lega Nord, che ha trovato il consenso dell'intero centrodestra, del centrosinistra e del M5S. La mozione impegna la Giunta Toti a "valutare la sostenibilità, nei confronti del soggetto aggredito al volto mediante oggetti o atti destinati a provocare lesioni, degli interventi di chirurgia estetica necessari a permettere il recupero funzionale e psicologico del medesimo". "Sfregiare una persona è uno degli atti più violenti, colpisce l'identità - dice la vicepresidente regionale Sonia Viale - provoca ferite nell'animo che non si rimarginano mai,le cure sanitarie sono già garantite dal sistema sanitario, invece il risarcimento e il recupero per le vittime non sono considerati dal nostro ordinamento e auspico che in Parlamento si colmi il vuoto".(ANSA).