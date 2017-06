(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Volevamo portarlo a casa, fargli l'ultimo bagnetto e avvolgerlo in lenzuola in cui non aveva mai dormito... Volevamo morisse a casa sua, tra l'affetto di genitori, parenti e amici, non ce l'hanno permesso..." Ma come si fa??? È un omicidio con la complicità, anche questa volta, dell'Ue che tace. Da papà, un bacio al piccolo e un abbraccio fortissimo ai suoi coraggiosi genitori". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini riferendosi alla vicenda del piccolo Charlie.