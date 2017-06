(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GIU - Per la quarta volta questa settimana un proiettile lanciato dalla Siria è caduto nella parte israeliana delle Alture del Golan. Lo ha annunciato il portavoce militare aggiungendo che non ci sono vittime. In risposta al proiettile, ha aggiunto poco fa lo stesso portavoce, l'aviazione israeliana ha colpito poco fa la postazione militare dell'esercito di Assad che ha sparato il colpo di mortaio.