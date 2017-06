(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Alle donne dico di non aspettare il primo schiaffo" per denunciare la violenza del compagno, ma di prendere coscienza di questa realtà già dai primi segnali. E' questo l'invito rivolto dal sottosegretario alla Presidenza con delega alle Pari Opportunità, Maria Elena Boschi, intervenuta al congresso della Cisl in una sessione dedicata alla prevenzione della violenza sulle donne. Boschi ha anche annunciato che lunedì verrà pubblicato un bando che mette a disposizione 22 milioni per le associazioni che si occupano del recupero delle vittime della tratta di donne.