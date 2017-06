(ANSA) - ROMA, 30 GIU - I giudici della seconda sezione del tribunale di Roma hanno disposto per il pomeriggio di oggi l'interrogatorio di Raffaele Marra, ex braccio destro del sindaco Virginia Raggi, e di Sergio Scarpellini, immobiliarista, entrambi sotto processo per corruzione. Al vaglio dei giudici la vicenda dei 370 mila euro che, per la Procura di Roma, Scarpellini avrebbe dato a Marra per l'acquisto di un appartamento nella zona dei Prati Fiscali. Secondo l'accusa, quella dazione era finalizzata all'ottenimento di favori alla luce della posizione occupata all'epoca dei fatti, il 2013, da Marra in Campidoglio.