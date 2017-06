Charlie: genitori, non ci hanno permesso di portarlo a casa

(ANSA) - LONDRA, 30 GIU - "Non ci hanno nemmeno permesso di portarlo a casa". I genitori del piccolo Charlie Gard, il neonato di 10 mesi a cui oggi i medici del Great Ormond Street Hospital di Londra staccano la spina per una rara malattia che secondo loro è incurabile e lo fa soffrire troppo, hanno così denunciato quello che ritengono come l'ultimo "oltraggio" in questa vicenda. Non è stato possibile infatti far trascorrere le ultime ore al bambino in quella che doveva essere la sua casa. I Gard avevano tentato di opporsi in una lunga battaglia legale alla decisione delle autorità rivolgendosi a tutte le sedi giuridiche possibili, dalla Gran Bretagna fino alla Corte europea dei diritti umani. Oggi è iniziata l'attesa straziante nel giorno scelto dai medici per staccare i macchinari che tengono in vita il piccolo.