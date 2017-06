Stalking: ex compagna anche cosparsa di alcol, poi l'arresto

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Sarebbe arrivato a cospargere la ex compagna anche con dell'alcol infiammabile: l'uomo, 45 anni, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni personali. Dopo la separazione dalla donna, il 45enne aveva iniziato a pedinarla, lo scorso maggio per minacciarla avrebbe poi gettato il liquido infiammabile sia su di lei che sulla sua auto. Pochi giorni dopo questo fatto, l'avrebbe aggredita ferendola alla testa. Un crescendo di violenze, anche davanti alla figlia piccola, che ha spinto gli inquirenti a chiedere al gip, ottenendola, la misura della custodia cautelare in carcere. Il 45enne, della provincia di Firenze, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nella serata di ieri.