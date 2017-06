Piccoli comuni: Anci, proviamo a scrivere Agenda controesodo

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 30 GIU - "Proviamo noi a scrivere un'agenda del controesodo". Questa la sfida che il presidente dell'Anci Antonio Decaro ha lanciato ai sindaci riuniti a San Benedetto del Tronto per la Conferenza nazionale dei piccoli comuni. In tema agenda del controesodo, il presidente dell'Anci ha aggiunto: "vogliamo un bando delle zone urbane degradate riservato per i piccoli comuni, come esiste quello periferie aperte per i capoluoghi di provincia, da programmare annualmente, così da avere risorse e evitare l'esodo dalle aree interne". Decaro ha posto l'obiettivo a medio termine. "Abbiamo sistemato tante cose - ha affermato - ed è tempo per l'Anci di dedicarsi anima e corpo ai piccoli Comuni. Ci adopereremo affinché la legge Realacci completi rapidamente il proprio iter, completa però di adeguati strumenti finanziari, altrimenti non serve a niente".