(ANSA) - MILANO, 30 GIU - "A noi interessa cambiare la vita delle persone, non inseguire le formule della politica del passato. Per questo da oggi è nato un foglio di collegamento digitale (bit.ly/democratica), per questo ci vediamo a Milano tra qualche ora con i circoli, per questo faremo la campagna elettorale parlando di contenuti e di idee. Solo di questo. Avanti, insieme". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook a pochi minuti dall'inizio dell'assemblea dei circoli Dem.