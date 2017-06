(ANSA) - TUNISI, 30 GIU - Sarebbe arrivata in Tunisia su di un volo di linea proveniente da Milano la salma di Anis Amri, l'attentatore tunisino del mercatino di Natale a Berlino, ucciso poi a Sesto San Giovanni il 23 dicembre durante un conflitto a fuoco con la Polizia italiana. Lo riportano alcuni media tunisini secondo i quali la famiglia di Amri avrebbe pagato circa 11 mila dinari (equivalenti a 3.960 euro) per il rimpatrio e la consegna del cadavere. Il cadavere di Amri era rimasto a lungo in obitorio a Milano proprio per questioni legate al pagamento delle spese di rimpatrio della salma.