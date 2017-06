Ucciso a coltellate a Bologna, 2 condanne a 14 anni e 9 mesi

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Il Gup del tribunale di Bologna Gianluca Petragnani Gelosi ha condannato a 14 anni e nove mesi in abbreviato due tunisini, Imed Lassoued e Ahmed Bansar, entrambi imputati per l'omicidio del senegalese Omar Sylla, morto nella notte tra il 22 e il 23 agosto 2016 dopo essere stato accoltellato in via Niccolò dell'Arca, nella periferia della città. Il Pm Francesco Caleca aveva chiesto 18 anni e 20 giorni; il giudice non ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi. Lassoued, difeso dall'avvocato Matteo Sanzani, fu fermato dai Carabinieri il 24 agosto e il giorno dopo il Gip Letizio Magliaro dispose il carcere anche per il connazionale, difeso dagli avvocati Antonio Bove e Luciano Bertoluzza. Per lui l'accusa era di aver concorso nell'omicidio passando all'altro tunisino il coltello utilizzato per uccidere. La lite iniziò in un bar e proseguì in strada. (ANSA).