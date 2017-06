(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - Gli Usa stanno lavorando ad una serie di misure diplomatiche, economiche e di sicurezza per difendersi dalla minaccia nordcoreana: lo ha detto Donald Trump in una dichiarazione congiunta alla Casa Bianca con il neo presidente sudcoreano. "Gli Usa si difenderanno sempre", ha aggiunto, sottolineando che "la Corea del nord richiede una risposta determinata" perché "la Corea del nord non ha alcun rispetto per la vita umana".