(ANSA) - POTENZA, 30 GIU - A prescindere dai contenuti della prossima legge elettorale "il Movimento 5 Stelle correrà da solo, e voglio ancora una volta ribadire che queste voci di un continuo avvicinamento del Movimento alla Lega sono una balla": lo ha detto il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio (M5s), nel pomeriggio a Potenza. "Non sappiamo più come dire questa cosa: ribadiamo - ha concluso - che i principi del M5s non sono in discussione, il Movimento corre da solo".