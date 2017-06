(ANSA) - MILANO, 30 GIU - "Non sarebbe pensabile aprire un secondo tempo congressuale. Non sarebbe comprensibile che si ricominciasse daccapo. Non possiamo permettercelo. Sarebbe sbagliato per tutti noi". Lo dice il vicesegretario del Pd, Maurizio Martina, nel suo intervento al Forum nazionale dei circoli Pd, ricordando che Renzi è stato investito dell'incarico di segretario da primarie cui hanno partecipato due milioni di votanti.