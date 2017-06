(ANSA) - BERLINO, 30 GIU - Le sortite pubbliche di politici di paesi non europei in Germania devono essere autorizzate, e da ora non saranno più possibili, tre mesi prima che si tengano elezioni nel paese. La decisione è stata presa dal governo tedesco, ed è stata annunciata dal portavoce del ministro degli Esteri edesco Martin Schaefer, in conferenza stampa, a Berlino. Schaefer ne ha parlato, rispondendo a una domanda sul veto posto da Berlino all'uscita pubblica del presidente turco Recep Tayyp Erdogan a margine del G20. Il portavoce ha spiegato che la Germania ritiene "inopportuni" comizi del genere in periodi preelettorali.