Incendio Londra: si dimette leader consiglio locale

(ANSA) - LONDRA, 30 GIU - Il leader del consiglio locale del municipio di Kensington and Chelsea Council, Nick Paget-Brown, ha annunciato oggi le sue dimissioni per le polemiche che lo hanno coinvolto a proposito delle negligenze e delle omissioni sfociate nel tragico incendio della Grenfell Tower di Londra, costato la vita ad almeno 80 persone. Il consiglio é nominalmente titolare della proprietà dell'edificio. Paget-Brown era stato personalmente attaccato oggi dal sindaco laburista della capitale, Sadiq Khan, che gli aveva imputato di non avere più la fiducia della gente. E criticato anche dal governo Tory, partito di cui fa parte, dopo aver bruscamente interrotto ieri una riunione con familiari delle vittime del disastro a causa della presenza dei media.