Furbetti del cartellino: sospesi 22 dipendenti comunali

Ventidue dei 50 dipendenti del Comune di Piacenza che sono indagati per truffa e falso nella nota inchiesta sui furbetti del cartellino, sono stati sospesi dal servizio. E’ questa una delle principali novità, dal punto di vista amministrativo, dopo l’inchiesta della Procura della Repubblica di Piacenza che ha portato al blitz di mercoledì mattina a Palazzo Mercanti da parte di Guardia di finanza e Polizia municipale. Per i rimanenti 28 dipendenti, la cui posizione è ancora al vaglio del Nucleo di valutazione interna del Comune, la decisione arriverà nelle prossime riunioni.

Si tratta di un provvedimento di sospensione, che prevede anche una decurtazione dello stipendio, della durata di un mese, come previsto dal decreto Madia sul pubblico impiego. Al termine potrebbe addirittura essere avviata anche la procedura per il licenziamento del dipendente infedele.