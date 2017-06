(ANSA) - Ischia (Napoli), 30 GIU - L'Italia non "viene meno alle sue tradizioni di accoglienza ma c'è un livello che non più sostenibile. Non è più possibile da parte dell'Europa rispondere con delle pacche sulle spalle". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, intervenendo al premio internazionale di giornalismo in corso a Ischia. "Siamo contenti delle buone parole ma noi aspettiamo dei fatti concreti", ha aggiunto ancora il ministro.