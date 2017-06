Balcani: parlamentari Ince chiedono più forte presenza Ue

(ANSA) - TRIESTE, 30 GIU - C'è "l'esigenza di una più autorevole politica comunitaria per i Balcani occidentali". Le delegazioni parlamentari di Austria e Italia presso l'Ince (Iniziativa Centro Europea) hanno inviato una lettera congiunta ai ministri degli Esteri di Austria, Francia, Germania e Italia, i paesi del processo di Berlino. Il testo è stato spedito nell'approssimarsi del Summit di Trieste del 12 luglio, in cui i ministri degli Esteri dei quattro paesi si concentreranno sui Balcani occidentali. I parlamentari italiani Lodovico Sonego, Luis Orellana e Tamara Blazina hanno presentato la lettera OGGI in una conferenza stampa nel quartier generale Ince di Trieste. Le due delegazioni propongono "una più autorevole politica comunitaria per i Balcani Occidentali di modo tale che mentre quei Paesi sono impegnati nella completa implementazione delle riforme necessarie alla membership europea l'Europa manifesti in ogni caso la sua presenza a sostegno di quelle comunità".