Scontri a cerimonia di giuramento della leader di Hong Kong

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Hong Kong è tornata ad infiammarsi questa mattina a margine della cerimonia di giuramento di Carrie Lam, leader della regione semi-autonoma cinese. La Bbc online scrive che accesi scontri sono esplosi tra dimostranti filo-Pechino a manifestanti pro-democrazia. Poco dopo la polizia ha ammanettato e portato via alcuni leader della protesta, tra cui Joshua Wong, fondatore del partito Demosisto, già arrestato mercoledì durante le dimostrazioni legate al 20mo anniversario della consegna a Pechino dell'ex colonia britannica. Demosisto ha precisato che le forze dell'ordine hanno fermato cinque suoi attivisti, mentre la Lega dei socialdemocratici ha parlato di quattro suoi membri fermati. Tutti gli attivisti sono stati poi rilasciati. Nel suo discorso alla cerimonia di giuramento il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito che non ci sarà nessuna tolleranza per azioni che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità di Hong Kong e della Cina.