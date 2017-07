Terremoto in Ecuador, scossa di 6 gradi

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 17:29 di ieri ora locale (00:29 di oggi in Italia) al largo della costa centrale dell'Ecuador. Secondo i rilevamenti del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 7,5 km di profondità ed epicentro a 31 km da Bahía de Caráquez. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, che si è riversata nelle strade per paura di crolli. Il sisma è stato sentito ad oltre 200 km di distanza, fino alla città portuale di Quayaquil e nella capitale Quito. La scossa è avvenuta nella stessa regione colpita nell'aprile dello scorso anno da un devastante terremoto di magnitudo 7.8 che ha causato circa 700 morti e danni per 3 miliardi di dollari.