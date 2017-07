(ANSA) - WASHINGTON, 1 LUG - Il capo del Pentagono Jim Mattis ha deciso di ritardare di altri sei mesi il via libera all'arruolamento dei transgender tra i militari americani. Lo ha confermato la portavoce del Pentagono, Dana White, mentre stando ad un memo ottenuto dalla Associated Press, Mattis ha preso tale decisione per garantire gli aggiustamenti necessari nelle forze armate. Al momento, militari transgender possono essere apertamente riconosciuti se già parte delle forze armate Usa, sulla base di un provvedimento introdotto lo scorso anno. Non sono tuttavia ancora previste nuove reclute che siano dichiaratamente trans.