(ANSA) - WASHINGTON, 1 LUG - #GrandparentsNotTerrorists (Nonni, non terroristi) e' l'hashtag che impazza su Twitter e in poche ore si e' imposto sui social media in reazione all'entrata in vigore del cosiddetto 'bando' voluto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che impone limiti all'ingresso negli Usa per chi proviene da alcuni paesi a maggioranza musulmana, chiudendo le porte tra l'altro ai nonni che vogliano ricongiungersi a nipoti residenti negli Usa. Una restrizione aspramente criticata e adesso oggetto di questa campagna lanciata sui social media che punta sulla 'tenerezza' verso i nonni, con la pubblicazione di foto che li ritraggono spesso in abbracci con i nipoti 'americani'.