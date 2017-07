Sesso in pubblico: coppia identificata dai carabinieri e filmata dai passanti

E’ stata identificata dai carabinieri la coppia che la notte del 29 giugno scorso ha consumato un rapporto sessuale nel pieno centro di Caserta, in piazza Gramsci, davanti all’ingresso della Flora, i giardini adiacenti alla Reggia.

Si tratta di un 34enne residente a San Nicola la Strada (Caserta) e di una donna di 27 anni di Casagiove (Caserta).

Alla loro identificazione si è giunti grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza del Comune di Caserta.

I militari hanno contestato ai due una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 5 mila a 30 mila euro per atti osceni in luogo pubblico.

Il rapporto sessuale tra i due fu ripreso con il telefono cellulare da alcune persone presenti e il video è stato poi diffuso su Internet.