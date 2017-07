Nevada, al via vendita cannabis in negozi per uso ricreativo

(ANSA) - LAS VEGAS, 1 LUG - Al via in Nevada la vendita nei negozi di marijuana a scopo ricreativo dopo che lo scorso novembre lo Stato l'ha legalizzata. Già nelle prime ore di oggi centinaia di persone hanno iniziato ad acquistare cannabis alla Essence Cannabis Dispensary nel centro di Las Vegas. L'apertura del 'negozio' è stata salutata dai primi clienti che erano già in fila con un urlo di gioia. La vendita è consentita sopra i 21 anni di età, ma si può fumare la cannabis solo in privato. Divieto assoluto di consumo nei luoghi pubblici come bar, ristoranti e casinò, pena una multa di 600 dollari. Anche guidare un'auto sotto effetto della cannabis è considerato fuorilegge. Con il Nevada salgono a cinque gli Stati che hanno legalizzato lo spinello ricreativo. Gli altri quattro sono il Colorado, l'Oregon, Washington e l'Alaska.