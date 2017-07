(ANSA) - CATANIA, 1 LUG - E' arrivata a Catania la nave militare svedese 'Bkv 002' con 650 migranti, recuperati in più operazioni di soccorso nel mare Mediterraneo. A bordo anche i corpi di nove persone: sette donne e due uomini. Scattati i protocolli per l'accoglienza, coordinata dalla prefettura, e avviate anche le prime indagini da parte della squadra mobile della Questura per identificare eventuali scafisti.