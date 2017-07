Tutto pronto per i funerali di Kohl, arrivano i leader

(ANSA) - BRUXELLES, 1 LUG - E' tutto pronto al Parlamento europeo di Strasburgo per i funerali dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, i primi funerali di Stato mai organizzati dall'Ue. La bara di Kohl è arrivata questa mattina presto dalla sua casa di Ludwigshafen, in Germania, coperta soltanto con una bandiera europea ed è stata messa in una camera ardente dove gli ospiti in arrivo al Parlamento si fermano per un omaggio e un momento di raccoglimento. Da lì sarà trasportata nell'emiciclo, dove solitamente si riuniscono gli eurodeputati in seduta plenaria, per la cerimonia funebre e i discorsi ufficiali. I leader e gli ospiti hanno già iniziato ad arrivare al Parlamento, accolti dal presidente dell'eurocamera Antonio Tajani. Sono già entrati tra gli altri il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Per l'Italia sono arrivati gli ex premier Silvio Berlusconi e Romano Prodi e il ministro degli Esteri Angelino Alfano.