Kohl: Tajani, suo esempio ci guidi, no ai muri

(ANSA) - BRUXELLES, 1 LUG - L'esempio di Helmut Kohl "ci deve guidare per il futuro, dobbiamo scegliere la speranza e mettere da parte la paura, è proprio questo che ci chiedono i nostri cittadini". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, nella sua orazione funebre per l'ex cancelliere tedesco. "Dobbiamo lavorare insieme per rilanciare l'ideale europeo - ha detto Tajani - l'Europa deve alzare la testa". Ricordando Kohl il presidente dell'eurocamera ha sottolineato che "merita un posto d'onore nel Pantheon europeo", perché "non vi è pagina dell'integrazione europea che non abbia l'impronta del suo coraggio". "Ha difeso sempre la libertà contro i muri, le cortine di ferro, i totalitarismi - ha detto ancora - .Per lui la riunificazione significava non un'Europa più tedesca ma una Germania più europea".